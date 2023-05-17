Генштаб: Втрати Росії у війні перевалили за 200 тисяч убитими

Генштаб: Втрати Росії у війні перевалили за 200 тисяч убитими
Фото: facebook

За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, Російська Федерація у повномасштабній війні проти України втратила вже понад 200 тисяч своїх громадян, яких відправила на фронт.

За останню добу захисники України знищили близько 610 російських загарбників, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 танків, 16 артилерійських систем та 17 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 до 17.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ порядку 200 590 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 771 (+9) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17) од.,
  • артилерійських систем ‒ 3 166 (+16) од.,
  • РСЗВ ‒ 562 (+0) од.,
  • засобів ППО ‒ 318 (+2) од.,
  • літаків ‒ 308 (+0) од.,
  • вертольотів ‒ 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16),
  • крилатих ракет 982 (+9),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6 067 (+19) од.,
  • спеціальної техніки – 417 (+7).

Дані уточнюються.

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