Генштаб: Втрати Росії у війні перевалили за 200 тисяч убитими

За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, Російська Федерація у повномасштабній війні проти України втратила вже понад 200 тисяч своїх громадян, яких відправила на фронт.

За останню добу захисники України знищили близько 610 російських загарбників, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 танків, 16 артилерійських систем та 17 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 до 17.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ порядку 200 590 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 771 (+9) од.,

бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17) од.,

артилерійських систем ‒ 3 166 (+16) од.,

РСЗВ ‒ 562 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 318 (+2) од.,

літаків ‒ 308 (+0) од.,

вертольотів ‒ 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16),

крилатих ракет 982 (+9),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6 067 (+19) од.,

спеціальної техніки – 417 (+7).

Дані уточнюються.