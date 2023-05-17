Генштаб: Втрати Росії у війні перевалили за 200 тисяч убитими
За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, Російська Федерація у повномасштабній війні проти України втратила вже понад 200 тисяч своїх громадян, яких відправила на фронт.
За останню добу захисники України знищили близько 610 російських загарбників, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 танків, 16 артилерійських систем та 17 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 до 17.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ порядку 200 590 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 771 (+9) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17) од.,
- артилерійських систем ‒ 3 166 (+16) од.,
- РСЗВ ‒ 562 (+0) од.,
- засобів ППО ‒ 318 (+2) од.,
- літаків ‒ 308 (+0) од.,
- вертольотів ‒ 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16),
- крилатих ракет 982 (+9),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6 067 (+19) од.,
- спеціальної техніки – 417 (+7).
Дані уточнюються.