Росія стала частіше обстрілювати три області - Маляр

Російські військові за останній місяць збільшили кількість обстрілів Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"За останній місяць ворог збільшив обстріл прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської.

За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше обстріляли Сумську область - 110. Чернігівську - 29, Харківську - 23" , - повідомила заступник міністра.

За її словами, окрім обстрілів мирного населення, ворог артилерійськими та авіаційними ударами намагається постійно тримати у напрузі українські війська у прикордонних областях та не допустити їх залучення на інших напрямках.