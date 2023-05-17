Побоювання російського вторгнення в Казахстані зросли вдвічі

Число казахів, які вважають, що Росія може вторгнутися до їхньої країни, подвоїлося за останні шість місяців. Ставлення до Москви погіршується на тлі війни проти України.﻿ Про це, з посиланням на Reuters, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Центральноазіатська країна з населенням 20 млн осіб має тісні історичні, економічні та військові зв'язки з Москвою, але зберігає нейтралітет, відмовляючись визнати анексію Росією частини території України.

Згідно з опитуванням 1100 респондентів, проведеного неурядовими організаціями MediaNet і PaperLab у період з 3 по 12 травня, майже 60% так само нейтрально ставляться до війни, 12,8% підтримують Росію і 21,1% підтримують Україну. Ці дані співпадають із цифрами аналогічного опитування у грудні минулого року.

Проте кількість людей, які вважають, що Росія може вторгнутися до Казахстану, зросла з 8,3% у попередньому опитуванні до 15%.

Майже третина респондентів заявила, що їхнє сприйняття Росії погіршилося через війну, більше половини заявили, що воно не змінилося, і лише 4,7% заявили, що воно покращилося.

У Казахстані проживає близько 3 млн етнічних росіян, і в нього найдовший у світі безперервний сухопутний кордон із Росією. Астана також має тісні зв'язки з Китаєм, ще одним великим сусідом, і із Заходом, який вклав сотні мільярдів доларів у його нафтогазову промисловість.

Нагадаємо, за даними "Левада-центру", у квітні 2023 року підтримка війни проти України серед росіян зросла до 75%. Однак більшість вважають, що труднощі ще попереду, а понад 60% із тривогою очікують настання ЗСУ, озброєних західною технікою.