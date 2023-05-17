Росія погодиться продовжити зернову угоду - Bloomberg

Зернова угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із трьох ключових портів через Чорне море, буде продовжена. Про це Bloomberg повідомили турецькі чиновники на умовах анонімності, повідомляє Економічна правда.

За словами джерел, Росія поки що погоджується залишитися в угоді.

Угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН, збереже відкритим великий торговий шлях та збільшить світові постачання продовольства.

Росія погрожувала вийти з угоди, якщо перешкоди для поставок власного врожаю та добрив не будуть усунені.

Нагадуємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія шантажує світ зривом чорноморської зернової угоди і вдає, ніби програє від її дії, а насправді експорт зерна з РФ зріс удвоє