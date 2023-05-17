У Британії відповіли, чи планують передавати Україні свої винищувачі

У Міноборони Британії не збираються наразі передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon. Але Лондон готовий допомагати з навчанням українських пілотів у довгостроковій перспективі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони Британії Бена Воллеса під час прес-конференції у Рейк'явіку.

"Великобританія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть слушним вибором" , - заявив Воллес.

Британія навчатиме пілотів та працюватиме над F-16 для України

Раніше стало відомо, що Британія вже цього літа почне навчати українських пілотів.

Нагадаємо, при цьому прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак домовився зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте щодо створення коаліції із закупівлі F-16 для України.

Сама ж Британія неодноразово відкидала можливість передачі Україні своїх винищувачів. Як пояснюють в Лондоні, вони можуть ухвалити таке рішення, але за умови відходу російських військ з окупованих територій. Тобто фактично після перемоги України у війні.