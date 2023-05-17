Сійярто: Угорщина блокуватиме допомогу ЄС Україні та санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив блокування чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує державам-членам військове обладнання, що передається Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє HVG.hu.

Міністр, який перебуває у Відні, провів 16-хвилинний брифінг на своїй сторінці у Facebook про події, пов’язані з російсько-українською війною.

Сійярто довго критикував санкції та охарактеризував політиків ЄС як хворих на "воєнний психоз", через що в багатьох випадках у прийнятті рішень "відсутній здоровий глузд".

Ще одним об’єктом критики Сійярто була Україна. Він резюмував "ворожі дії" українського уряду щодо Угорщини так: припинення роботи закарпатських угорських шкіл; OTP Bank було внесено українцями до списку міжнародних спонсорів війни; інформація про те, що президент України нібито розглядав можливість підриву нафтопроводу "Дружба".

"Поки українці не виключать OTP зі списку міжнародних спонсорів війни, Угорщина, очевидно, не може брати участь у рішенні щодо Європейського фонду миру та санкцій" – заявив Сійярто.

Цим глава МЗС підтвердив інформацію про те, що угорський уряд блокує виплати з фонду миру, а також дав зрозуміти, що все це відбувається виключно через OTP Bank.

Минулого тижня Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank – найбільший угорський банк – до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

У банку не погодились із твердженнями й заявили, що скоротили присутність у Росії та шукають можливостей виходу з російського ринку.

Сійярто раніше заявляв, що через внесення Україною угорського банку OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії.