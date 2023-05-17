ВАКС визнав затримання Князєва законним

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, повідомляє Українська правда.

Про цк повiдомляє ЦПК, пресслужба ВАКС

Затримання Князєва детективами НАБУ визнали законним.

У ВАКС зазначають, що ухвала суду оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 19 травня 2023 року.

У четвер 18 травня Вища рада правосуддя розгляне подання САП про надання дозволу на утримання під вартою Князєва.

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