Данілов: Зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування з Росією

Зброя є найкращим методом дипломатії у відносинах з Росією. Для завершення війни агресор повинен покинути територію України, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-акаунт секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова.

"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з Москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє" , - заявив Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, справедливість буде лише тоді, коли Російська Федерація складе зброю та покине територію України.

Нагадаємо, що, за словами Данілова, війну в Україні, можливо, вдасться завершити до початку зими, однак контрнаступів при цьому може бути кілька.

Тим часом як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, о ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".