Інспектори США оглянули ЗРК Patriot: у нього "незначні" ушкодження

Американська сторона у вівторок скерувала інспекторів для перевірки зенітно-ракетного комплексу Patriot, який міг зазнати ушкоджень після ракетного обстрілу Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на трьох американських посадовців у середу повідомив телеканал CNN.

За даними джерел CNN, пошкодження системи ППО Patriot після російської ракетної атаки під Києвом є "мінімальними" або й "незначними". Сама система продовжує функціонувати, причому неушкодженим залишився її радар – один із найважливіших елементів.

Ще не встановлено, як саме зазнав ушкодження Patriot – уламками російської ракети, що була збита, чи безпосереднім її влучанням. Офіційно Київ заявляв, що збив усі ракети, які Росія запустила під час останньої атаки.

Раніше CNN і Reuters із посиланням на джерела повідомили про пошкодження ЗРК Patriot під час російської атаки в ніч проти вівторка. Україна й США почали обговорювати, як найкраще полагодити систему.

За даними джерел CNN, ушкодження, ймовірно, можна буде полагодити на місці без необхідності вивезення установки до США.

Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.

Як відомо, РФ вже атакувала американську систему ППО гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня, але невдало. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету за допомогою системи Patriot.