Кількість жертв на Херсонщині зросла до 3, серед них дитина

Троє людей, серед яких малолітня дитина, загинули та ще двоє людей дістали поранення у результаті російських обстрілів селища Зеленівка Херсонської області вдень 17 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram та Офіс генпрокурора у Telegram.

"Країна терористів, агресорів і військових злочинців, яка завершить свій шлях ганьбою і трибуналом, сьогодні забрала життя маленького херсонця та двох дорослих.

Російські військові вдень обстріляли Зеленівку. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб, які прямували до магазину".

За даними ОПГ, обстріл відбувся близько 16:00 − один зі снарядів окупантів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці.

5-річний хлопчик та двоє чоловіків отримали травми несумісні із життям.

Ще один чоловік та 16-річний підліток дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Прокудін зазначив, що дитину намагалися врятувати і відразу повезли до лікарні попутним транспортом, але хлопчик помер ще до приїзду до медзакладу.

Підліток перебуває в тяжкому стані, його оперують. У 24-річного чоловіка поранення середнього ступеня тяжкості.

Прокуратура за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).