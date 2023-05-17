У Міносвіти визначились із датою останнього дзвінка: що відомо

Міністерство освіти і науки рекомендує провести випускний 16 червня, однак у кожному навчальному закладі та місцевій адміністрації можуть встановити власні терміни, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів заступник міністра освіти Андрій Вітренко у ефірі національного телемарафону.

За його словами, 16 червня — лише рекомендована Міністерством освіти дата.

"На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації з безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники та військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року" , — сказав Вітренко.

Якщо під час заходу буде оголошена повітряна тривога, то учасники мають перейти до укриттів.

Крім того, свято останнього дзвоника можуть влаштувати онлайн. Випускних не буде на територіях, де діти навчалися в режимі онлайн.

Документи про освіту випускникам рекомендується вручати 21-23 червня.