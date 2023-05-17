Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат Франції слідом за нижньою палатою парламенту, Національною асамблеєю, схвалию резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє Європейська правда.

За резолюцію про визання Голодомору геноцидом українського народу проголосувал 327 із 343 французьких сенаторів, решта 16 висловились проти.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував французькому Сенату за "історичне голосування, яке відновлює справедливість та вшановує пам'ять мільйонів жертв".

"Такі злочини ніколи не повинні повторитися і ніколи не повинні бути забуті" , – написав міністр у Twitter.

French @Senat has just recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. I am grateful to French senators for this historic vote which restores justice and honours the memory of millions of victims. Such crimes should never repeat and never be forgotten. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2023

На думку авторів резолюції, Голодомор має бути визнаний геноцидом з огляду на його цілі заперечення української ідентичності та зникнення української нації.

"Це визнання має на меті проголосити непохитну відданість Франції повазі до людської гідності, висловити підтримку українському народові та запобігти продовженню подібних дій" , – зазначають вони.

У резолюції зазначається, що "оприлюднення звірств і страждань, яких зазнав український народ, є частиною боротьби, сьогодні, як і в минулому, проти забуття, за встановлення відповідальності та законних репарацій, а також проти повторення цих трагедій".

Також документ містить заклик до уряду Франції "публічно засудити геноцид, вчинений радянською владою проти українського сільського населення в 1932-1933 роках".

Нагадаємо, Національна асамблея Франції визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу наприкінці березня.

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти понад двох десятків країн світу, зокрема і в Європі. У березні до такого кроку вдались Палата представників Бельгії, нижня палата бельгійського парламенту, і парламент Ісландії.