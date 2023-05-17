Молдова приєдналася до ще одного пакету санкцій ЄС проти Росії

Цього року Молдова приєдналася до ще одного пакету санкцій проти РФ. Йдеться про обмеження проти певних людей з різних країн, які залучені до процесів, що порушують права людини, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, яку приводить NewsMaker.

"Для Євросоюзу дуже важливо те, що і нові члени, і майбутні члени беруть участь у цьому спільному зусиллі щодо захисту Європи від інших агресивних гравців, а також щодо просування європейських інтересів" , - йдеться у заяві.

Попеску пояснив, що в ЄС є 38 санкційних пакетів. За його словами, Молдова приєдналася до 21 із них, до 7 її не запрошували приєднуватись, і в результаті залишалося 10 санкційних пакетів.

"І ось цього року, у березні, ми приєдналися до одного з цих режимів, тобто із 10 залишилося дев'ять. Цей санкційний пакет було запроваджено Євросоюзом проти певних людей із різних країн, які залучені до процесів, що порушують права людини. У цьому списку є і громадяни Росії, і громадяни інших країн" , - пояснив міністр.

Він додав, що до цього списку входять російські держслужбовці, але проти перших осіб РФ обмеження Молдова не вводила. Країна поступово приєднуватиметься до решти 9 пакетів санкцій проти РФ.

У березні повідомлялось, що Молдова перегляне перелік санкцій Євросоюзу проти Росії, до яких вона може приєднатися.

Також ми писали, що Європейський союз не зобов'язує Молдову приєднуватися до санкцій проти РФ, але буде радий руху країни в цьому напрямку.