Зеленський провів наради щодо зміцнення оборони України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нові наради щодо зміцнення оборони України 17 травня, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє відеозвернення президента 17 травня.

"Провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення нашої оборони та наших міжнародних позицій".

Він також повідомив, що успішно пройшов і візит української делегації в Республіку Корея, де урядовці та перша леді Олена Зеленська провели зустрічі та переговори різного рівня.

Зеленський подякував президенту Республіки Корея за "чітке засудження російської агресії та підтримку глобальних зусиль заради миру". Він також відзначив "важливе рішення Ради Європи", зокрема те, що у підсумковій резолюції саміту, який відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру.