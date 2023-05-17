Кислиця: Росія скликає Радбез ООН через постачання зброї Україні
Росія скликає на 18 травня засідання Ради безпеки ООН, щоб засудити постачання озброєння Україні, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.
"У четвер Росія скликає Радбез ООН, щоб "засудити" постачання зброї Україні — це зводить з розуму рашистів, а Небензя, співучасник військових злочинів", — сказано в повідомленні.
Як повідомлялось, за даними доповіді ООН, економіка України втратила значну частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури через війну і скоротилася 2022 року на 29,1%, а 2023-го, ймовірно, перебуватиме у стагнації, незважаючи на зовнішню фінансову допомогу, включаючи кредити МВФ та бюджетну підтримку з боку ЄС та США.