У ЗРК Patriot було пошкоджено 2 компоненти - CNN

Два компоненти зенітно-ракетного комплексу Patriot було пошкоджено під час ракетної атаки росіян.﻿﻿ Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

"Російський обстріл, який складався з гіперзвукових ракет "Кинджал", крилатих ракет "Калібр" та інших боєприпасів, пошкодив генератор батареї Patriot і частину електроніки системи" , - йдеться у повідомленні CNN.

За словами трьох інших американських чиновників, пошкодження були мінімальними, а один з них назвав їх "незначними". За словами одного з чиновників, система залишалася функціональною протягом всієї атаки і залишається в мережі.

США направили інспекторів для перевірки системи, після того, як було повідомлено, що система, схоже, була пошкоджена.

Американські чиновники все ще оцінюють, як саме були пошкоджені компоненти ЗРК, оскільки не схоже, що будь-який з компонентів зазнав прямого попадання російської ракети "Кинжал" або іншого боєприпасу.

Однією з версій є те, що уламки падаючої ракети пошкодили компоненти Patriot, але офіційні особи розглядають й інші варіанти.