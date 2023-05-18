Кремль намагається змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, - ISW

Кремль намагається змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, - ISW
Фото: скріншот із відео

Російські високопосадовці у Кремлі намагаються змусити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відмовитися від своїх політичних амбіцій у Росії.﻿ Про це, з посиланням на звіт ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Низка наближених до Адміністрації президента РФ Telegram-канали стверджували, що Пригожин використовує битву за Бахмут та війну в Україні, щоб стати політичною фігурою в Росії, а не реально боротися за інтереси Росії.

Незабаром Пригожин підтвердив, що "нещодавно" спілкувався з неназваним високопосадовцем, який звинуватив його у навмисних діях у власних інтересах.

Керівник ПВК наголосив, що цим чиновником не є президент РФ Володимир Путін, але побічно дав зрозуміти, що подібні настрої поширені в Адміністрації президента, зазначивши, що повідомлення в Telegram відображають колективну думку чиновників.

Ключові висновки ISW:

  • Російські та українські офіційні особи визнали обмежені українські контратаки під Бахмутом.
  • Українські офіційні особи повідомили, що особливості місцевості стримують українські наступальні операції через річку Дніпро у Херсонській області.
  • Офіційні особи США повідомили, що система ППО Patriot перебуває у робочому стані після того, як Міноборони РФ заявило, що російські ракетні удари по Києву 16 травня знищили цю систему.
  • За повідомленнями, Кремль звинуватив трьох вчених-розробників гіперзвукових ракет у державній зраді.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на лінії Сватово – Кремінна.
  • Російські війська продовжували нарощувати успіхи у Бахмуті та проводили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські сили продовжували завдавати ударів по правому березі Херсонської області та островам у дельті Дніпра.

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