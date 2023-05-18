У Криму - вибух на залізниці: зійшли кілька вагонів

За даними росЗМІ та окупаційної адміністрації півострова, вранці 18 травня пролунав вибух на залізниці у Сімферопольському районі Криму, внаслідок чого зі шляхів зійшли 5 вагонів із зерном, рух поїздів припинено, повідомляє Українська правда.

"Тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь. Пасажири на ці станції доставлятимуться автобусами. Про відновлення руху буде повідомлено додатково" , - повідомив так званий радник "голови Криму" Олег Крючков.

За даними видання База, підрив залізничного полотна стався неподалік Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок події зі шляхів зійшли 5 вагонів із зерном.

Telegram-канал 112 пише, що зійшли 8 вагонів – 5 з них перекинулися.

Mash повідомляє, що нібито саморобний вибуховий пристрій було закладено під залізничною колією в районі села Чистеньке, поряд із Сімферополем. Вибух стався на початку потягу. Пошкоджено 50 метрів полотна, діаметр вирви під рейками – близько 15 м, глибина близько 2 м.

Нібито обійшлося без постраждалих, але очевидці розповідали, що звук був такий сильний, що його чули в сусідніх селах.