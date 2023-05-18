Генштаб: ЗСУ за добу знищили 510 окупантів та 32 ворожі артсистеми
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 201 тисячу військових, 3 198 артилерійських систем, 2 759 безпілотників і 7 373 бойові броньовані машини.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.05.23 орієнтовно:
- особового складу – близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано,
- танків − 3 773 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 7 373 (+8) од.,
- артилерійських систем − 3 198 (+32) од.,
- РСЗВ − 563 (+1) од.,
- засобів ППО − 318 (+0) од.,
- літаків − 308 (+0) од.,
- вертольотів − 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 759 (+11) од.,
- крилатих ракет − 990 (+8) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 073 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 418 (+1) од.
Дані уточнюються.