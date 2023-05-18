Генштаб: ЗСУ за добу знищили 510 окупантів та 32 ворожі артсистеми

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 510 окупантів та 32 ворожі артсистеми
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 201 тисячу військових, 3 198 артилерійських систем, 2 759 безпілотників і 7 373 бойові броньовані машини.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.05.23 орієнтовно:

  • особового складу – близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 773 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 373 (+8) од.,
  • артилерійських систем − 3 198 (+32) од.,
  • РСЗВ − 563 (+1) од.,
  • засобів ППО − 318 (+0) од.,
  • літаків − 308 (+0) од.,
  • вертольотів − 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 759 (+11) од.,
  • крилатих ракет − 990 (+8) од.,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 073 (+6) од.,
  • спеціальної техніки – 418 (+1) од.

Дані уточнюються.

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