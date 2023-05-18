У Китаї розкрили деталі переговорів спецпредставника з Зеленським

Китай після зустрічі свого спецпредставника з президентом Володимиром Зеленського заявив, що готовий співпрацювати з Україною та міжнародною спільнотою для встановлення миру.﻿ Про це, з посиланням на The Guardian, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Китай завжди відігравав конструктивну роль у налагодженні гуманітарної ситуації в Україні по-своєму і продовжуватиме надавати допомогу Україні в межах своїх можливостей" , - заявив спецпредставник Лі Хуей, якого цитує Міністерство закордонних справ Китаю.

Як стверджує дипломат, Китай готовий шукати "спільний знаменник" зі світовою спільнотою, щоб встановити мир в Україні.

"Китай готовий сприяти міжнародній спільноті, щоб сформувати найбільший спільний знаменник для вирішення української кризи, і докладати власних зусиль, щоб зупинити бойові дії, (встановити) припинення вогню та відновити мир як якнайшвидше" , - йдеться у заяві.

Нагадаємо, спецпредставник Китаю Лі Хуей прибув до України напередодні. Він провів переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.