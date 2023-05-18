ЗСУ за добу просунулися на 1700 метрів на Бахмутському напрямку - Череватий
Збройним силам України вдалося просунулися на відстань до 1700 метрів на флангах Бахмутського напрямку. Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.
"В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти", — заявив Череватий.
За словами військового, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією та 6 — авіацією.
"В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, чотири потрапили у полон. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, БПЛА "Орлан" та вісім польових складів з боєприпасами", — додав речник.