Ситуація в регіонах: Потрапляння у трьох областях, над рештою - збили

За даними ОВА, ввечері 17 травня росіяни під час ракетного удару влучили у промислову інфраструктуру в Одесі, під ранок 18 травня був "приліт" в об'єкт інфраструктури Хмельницького району, на Житомирщині три ракети влучили в поле і ще одну було збито, також українські захисники збили ракети над Київською, Вінницькою, Кіровоградською областями, повідомляє Українська правда.

Одещина: в середу ввечері ворог завдав ракетного удару по м. Одеса. Атака відбувалася з використанням різних ракет з різних напрямків. Більшість знищено протиповітряною обороною, але є влучання в промислову інфраструктуру. Одна цивільна особа загинула, двох поранено.

Київщина: під час нічної ракетної атаки ворога працювало ППО. Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків – пошкодження декількох приватних будівель. Триває фіксація наслідків атаки, дані уточнюються.

Також уламки впали у кількох районах столиці Київ.

Житомирщина: вранці під час тривоги три ворожих ракети влучили в поле за межами забудови. Ще одну ракету було збито. Уламки пошкодили літню кухню та сарай. Жертв та постраждалих немає.

Полтавщина: вночі в області працювала ППО, ворожих влучань не зафіксовано. Дані уточнюються.

Вінниччина: у повітряному просторі силами ППО було збито ракету. Дані уточнюються.

Хмельниччина: у четвер вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО.

Є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється.

Кіровоградщина: сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі.

В обох випадках не обійшлося без руйнувань. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Обійшлося без постраждалих.

Уламки збитого безпілотника влучили в один із об’єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Наразі інформація щодо загиблих та травмованих уточнюється.

Запорізька область: за добу ворог наніс 90 ударів по 16 населених пунктах області за добу: 82 артилерійських обстріли – по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Білогір'ю, Щербакам, 7 ударів з РСЗВ – по Залізничному, Степногірську, Малинівці, Полтавці, Кам'янському, Степовому та авіаудар – по Малій Токмачці.

Зафіксовано руйнування 31 об'єкта: оселі та майно мирних людей.

68-річна жителька Гуляйполя загинула від отриманих травм під час обстрілу.

У Степногірську під час ворожих атак поранення отримали троє: чоловіки 44, 51 та 70 років. Їх оперативно доставили до медичного закладу та надають всю необхідну допомогу.

Дніпропетровщина: за минулий день ворог тричі вгатив по Нікопольському району з важкої артилерії. У Мирівській громаді пошкоджені багатоквартирний будинок, 11 приватних садиб, господарська споруда, пасіка, дві автівки, 6 газогонів, 7 ліній електропередач, понівечені поштове відділення, два заклади культури, дитсадок, амбулаторія, сільгосппідприємство та магазин.

У Марганецькій громаді потрощена агрофірма.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Луганщина: минулої доби росіяни знов обстріляли Стельмахівку. Вчора вранці звідти вдалося евакуювати 4 людей.

Також окупанти намагалися атакувати поблизу сусіднього Новоселівського, яке спорожніло декілька місяців тому.

Крім того, ворог спробував наступати в районі Невського, завдав авіаційних ударів неподалік Діброви та Білогорівки.

Вогонь артилерії окупаційні війська спрямували в бік Макіївки, Невського, Білогорівки та Діброви.

За добу противник здійснив 94 обстріли (410 снарядів).

Донеччина: цієї ночі з ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії "рашисти" обстріляли Костянтинівку, Торецьк. Цілили по житлових секторах, є руйнації.

Минулої доби під обстрілами були населені пункти: Авдіївка, Лиман, Гірник, Часів Яр, Костянтинівка, Красногорівка, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, смт Неліпівка, смт Удачне, с. Варварівка, с. Бердичі, с.Катеринівка, с.Уманське, с.Карлівка, с.Майське, с.Времівка.

Пошкоджено 20 житлових будинків, будівля ПрАТ "АЗМК", будівля палацу культури,

радіолокаційне обладнання, 2 залізничні колії, гараж, 2 господарчі споруди, будівля залізничного переїзду, 2 ЛЕП, трансформаторна підстанція, 2 газопроводи, 2 – цеха вагонного депо "Укрзалізниці".

За добу на Донеччині 2 загиблих, 5 поранених.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка та Зарубинка.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка та Берестове.

Внаслідок ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю, пошкоджено приватний автомобіль. Без постраждалих.

Внаслідок повторного обстрілу с. Новоосинове сталася лісова пожежа в районі Сіньківського лісництва.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 2 артилерійські обстріли.

Есманська громада: вночі був артилерійський обстріл – 1 вибух.

Білопільська громада: зранку ворог з артилерії обстріляв територію громади – 9 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних житлових будинків та нежитлове приміщення.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано понад 180 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: ворог по території громади бив з міномету та здійснив обстріл з АГС.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артобстріл, обстріли з мінометів та РСЗВ "Град".

Внаслідок обстрілу Новослобідської громади відбулося загорання житлового будинку. Інший приватний будинок пошкоджено. При спробі загасити пожежу цивільні особи були обстріляні з стрілецької зброї. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Також був обстріл населених пунктів громади з АГС.

Середино-Будська громада: росіяни гатили з міномету та ствольної артилерії.

Чернігівщина: за добу – 3 обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів та артилерії і САУ. У Семенівській громаді пошкоджено будівлю ФАП та місцевого навчального закладу. Без жертв.

Миколаївщина: вночі внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Веснянської громади відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

В середу в одному з населених пунктів Воскресенської територіальної громади, в приватному секторі відбулась детонація снаряду, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна у житловому будинку. Минулося без постраждалих.

Також 17 травня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Внаслідок ворожого обстрілу по м. Очаків пошкоджено лінію електромережі. Наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по Херсонській області противник здійснив 90 обстрілів (529 снарядів), з них по м. Херсон – 3 обстріли (8 снарядів).

Всього за добу через російську агресію троє людей загинули (з них одна дитина), ще восьмеро дістали поранення (з них одна дитина).

Ворог зруйнував два під’їзди житлового будинку в Херсоні. Обстріл відбувся 17 травня вночі. Внаслідок влучання почалася пожежа. Займання ліквідували. Люди не постраждали. Адже раніше мешканців з будинку відселили.

Росіяни обстріляли магазин у селі Зеленівка, коли там були люди. Через обстріл постраждали пʼятеро людей, троє з них загинули.

Так, внаслідок обстрілу постраждав 5-річний хлопчик. Його з тяжкими пораненнями намагалися доставити до лікарні Херсона, але врятувати дитину не вдалося. Ще троє дорослих та 16-річний підліток були доправлені до медзакладів Херсона. Двох госпіталізованих чоловіків врятувати не вдалося. Хлопець знаходиться в тяжкому стані. У 24-річного чоловіка поранення середнього ступеня тяжкості.

В обід ворог обстріляв Херсон – тяжкі травми дістав 52-річний чоловік. Він знаходиться в хірургічному відділенні, лікарі борються за життя пораненого.

О шостій годині вечора російська армія вкотре вдарила по житловому кварталу Херсона. Через обстріл троє осіб дістали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.

Також через обстріли у місті пошкоджено одну з шкіл.

Продовжуються обстріли з різного озброєння населених пунктів смт. Козацьке та с. Веселе Каховського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків, одна людина поранена у смт. Козацьке.

Під час мінометного обстрілу житлових кварталів м. Берислав сталися влучання снарядів по території медичного закладу. Також травмовано мешканця м. Берислав за місцем свого проживання.

Через обстріл Тягинки Бериславського району пошкоджено житлові будинки та поштове відділення.

Тривають ворожі авіаудари по Кізомису та Станіславу. Пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає.

Після останнього обстрілу пошкоджено електромережу у Кізомисі.

Поблизу Малої Олександрівки на російській міні підірвався мирний житель. Через детонацію вибухівки 59-річний чоловік втратив частину ноги. Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.

З деокупованої території Херсонської області евакуйовано 147 осіб.