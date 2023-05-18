Укренерго: Чи будуть відключення споживачів за можливого дефіциту влітку

За можливого дефіциту в енергосистемі України влітку відключення споживачів застосовуватимуться в останню чергу. Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Дефіцит, який може бути протягом літа, не означає відключення споживачів. Його можна врегулювати кількома способами і відключення споживачів – останній у переліку за пріоритетністю" , - розповів голова компанії.

Кудрицький додав, що найбільш очевидним способом збалансування енергосистеми є імпорт електроенергії з країн ЄС.

Другий – максимізувати використання нашої теплової та гідрогенерації: тих енергоблоків, які не будуть перебувати у планових ремонтах або не пошкоджені російськими ракетними обстрілами.