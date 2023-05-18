Війна в Україні може бути заморожена на десятиліття - ЗМІ

Російсько-українська війна може перетворитися на заморожений конфлікт, який триватиме десятиліттями — за прикладом ситуації з розділеною Кореєю﻿. Про це йдеться у матеріалі видання Politico, повідомляє Ділова столиця.

У ЗМІ стверджують, що в Білому домі та інших владних органах США вже проходили попередні обговорення можливих конфігурацій лінії розмежування, яку Україна і Росія погодилися б не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами.

"Це сценарій, який може виявитися найбільш реалістичним в довгостроковій перспективі, враховуючи, що ні Київ, ні Москва не схильні коли-небудь визнавати поразку. Це також стає все більш імовірним на тлі зростаючого в адміністрації почуття того, що майбутній український контрнаступ не завдасть Росії смертельного удару" , – зазначили у виданні.

Там додали, що заморожений конфлікт може стати "політично прийнятним довгостроковим результатом" для США та інших країн-партнерів України, оскільки дозволить знизити витрати на підтримку Києва. Натомість Україні можуть запропонувати довгострокові зв'язки з США і НАТО в сфері безпеки.

"Є школа думки, яка говорить: "о, українці повинні мати Маріуполь і доступ до Азовського моря". Є інші, які менш зациклені на розміщенні ліній, поки Україна в безпеці в майбутньому" , — сказав колишній чиновник адміністрації, описуючи розмови у владних колах США.

У Politico підкреслюють, що поки такі обговорення залишаються на ранніх стадіях, і офіційні особи США очікують, що війна буде залишатися в гарячій стадії протягом досить довгого часу. В даний час адміністрація Байдена має намір надавати Україні необхідні зброю і підтримку і далі.

Співрозмовник видання пояснив, що для Вашингтона в цілому характерно планувати паралельно відразу кілька сценаріїв розвитку ситуації.