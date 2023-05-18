Беларускі Гаюн: Білорусь будує фортифікаційні споруди на кордоні з Україною

В Білорусі, за 20 кілометрів від кордону з Україною, з'явилась лінія "зубів дракона". Крім того, поруч з ними будуються ймовірно фортифікаційні споруди, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал моніторингової групи Беларускі Гаюн.

За 10 кілометрів від Гомеля, біля траси М8 у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона".

"Крім того, зовсім поруч із зубами тривають будівельні роботи зі спорудження, імовірно, фортифікаційних споруд" , - пише пресслужба.

Як пише моніторингова група, символічним є те, що лише сьогодні зранку, 18 травня, Олександр Лукашенко стверджував, що майбутній український контрнаступ є нібито "дезінформацією".

"Тобто в контрнаступ Лукашенко не вірить, але все одно вирішив перестрахуватися?" , - додає пресслужба.

Нагадаємо, згідно з даними моніторингової групи, Росія тим часом перекинула на авіаційну базу під Мінськ свої винищувачі. Попередньо мова йде про 10 літаків.