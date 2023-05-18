ЗМІ: У Швеції завершилася підготовка військових ЗСУ на танках та БМП

Українські військові чисельністю від 3000 до 5000 осіб проходили підготовку у Швеції — вони навчалися на танках Stridsvagn 122 та БМП CV90, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише видання Expressen.

Повідомляється, що навчання проходили перед українським контрнаступом, а солдати вже повернулися до України на початку травня.

Бригада ЗСУ може стати одним із найпотужніших підрозділів України. Під час перебування у Швеції військові навчалися на танках Stridsvagn 122, БМП Stridsfordon 90 та артилерійських установках Archer.

Збройні сили Швеції не підтвердили та не спростували цю інформацію. Також видання зазначає, що це перший випадок, коли українських військових навчали саме на території Швеції. До цього шведські офіцери допомагали навчати військових ЗСУ на території Британії.

Як повідомлялось, раніше речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що Сполучені Штати продовжують навчати військових ЗСУ в Німеччині.