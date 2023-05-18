Санду: Молдова хоче якнайшвидше вступити у ЄС, щоб захиститися від РФ
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова прагне якнайшвидшого вступу до ЄС, оскільки це допоможе їй захиститися від російської загрози, повідомляє Європейська правда.
Про це вона сказала в інтерв’ю AFP.
"Звісно, ніщо не зрівняється з тим, що відбувається в Україні, але ми відчуваємо ризик і вважаємо, що можемо врятувати нашу демократію лише ставши частиною ЄС. Росія буде залишатися джерелом нестабільності у найближчі роки. Ми маємо захистити себе", – зазначила Мая Санду.
Вона додала, що розраховує на початок переговорів про вступ у найближчі місяці.
"Ми хотіли б, щоб це (вступ до ЄС) відбулося якнайшвидше", – зазначила Мая Санду.
Глава МЗС Молдови також заявив, що вважає вступ країни в ЄС фактором безпеки держави та назвав недостатнім для захисту Молдови визначений конституцією статус нейтралітету.