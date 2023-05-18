3-я окрема штурмова бригада ЗСУ зробила прорив на околицях Бахмута

3-я окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ повідомила про прорив на західних околицях Бахмута — захисники просунулися на 2000 м в ширину і на 700 м в глибину, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні 3-ї окремої штурмової бригади.

"Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2000 м, а глибина – 700 м" , — сказано у повідомленні.

За оцінкою захисників, попередньо, у ворога щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х".

Ще 4 росіян потрапили у полоні.

Також ліквідовано резерви окупантів на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК.

Повідомляється, що успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.

Зазначимо, 3-тя штурмова бригада виконує бойові завдання на фронті у складі Тактичної групи "А".

Це угрупування, основу якого складають бійці Третьої окремої штурмової бригади. Також в ТГр "А" входять інші спецпідрозділи ЗСУ. Командир групи — Андрій Білецький.

Вже декілька місяців поспіль особовий склад формування разом нищить ворога на передовій у Бахмуті.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українським військовим вдалося просунулися на відстань до 1700 метрів на флангах Бахмутського напрямку.