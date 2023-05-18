3-я окрема штурмова бригада ЗСУ зробила прорив на околицях Бахмута
3-я окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ повідомила про прорив на західних околицях Бахмута — захисники просунулися на 2000 м в ширину і на 700 м в глибину, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні 3-ї окремої штурмової бригади.
"Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2000 м, а глибина – 700 м", — сказано у повідомленні.
За оцінкою захисників, попередньо, у ворога щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х".
Ще 4 росіян потрапили у полоні.
Також ліквідовано резерви окупантів на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК.
Повідомляється, що успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.
Зазначимо, 3-тя штурмова бригада виконує бойові завдання на фронті у складі Тактичної групи "А".
Це угрупування, основу якого складають бійці Третьої окремої штурмової бригади. Також в ТГр "А" входять інші спецпідрозділи ЗСУ. Командир групи — Андрій Білецький.
Вже декілька місяців поспіль особовий склад формування разом нищить ворога на передовій у Бахмуті.
Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українським військовим вдалося просунулися на відстань до 1700 метрів на флангах Бахмутського напрямку.