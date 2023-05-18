Столтенберг: НАТО ухвалить багаторічну програму військової допомоги Україні у Вільнюсі
Держави-члени НАТО планують на саміті у Вільнюсі ухвалити багаторічну програму військової допомоги Україні, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє прес-служба Північноатлантичного альянсу.
Він заявив, що альянс має зберегти підтримку Україні, як зараз, так і в довгостроковій перспективі.
"Щоб Україна стала суверенною, незалежною державою в Європі. У Вільнюсі в липні наш саміт пошле потужний сигнал підтримки. Я очікую, що союзники узгодять стратегічну багаторічну програму допомоги, щоб дати Україні можливість перейти від доктрин, устаткування і підготовки НАТО до радянської епохи і домогтися оперативної сумісності з союзниками по НАТО", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що всі країни НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу.
Додамо, що Україна зможе приєднатися до НАТО після перемоги у війні. Проте зараз Україна хоче отримати від Альянсу запрошення на вступ.
До того ж Україна очікує, що НАТО запропонує чіткий алгоритм руху до вступу до Альянсу.
При цьому на найближчому саміті НАТО Україна має отримати чіткі умови та строки вступу до Альянсу.