Столтенберг: Україна має необхідні засоби для визволення територій
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що Україна володіє необхідними для деокупації захоплених Росією територій засобами, повідомляє Європейська правда.
Відповідну заяву Столтенберг зробив у четвер на пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Лісабоні.
"Від початку незаконної війни Росії проти України країни-члени НАТО надають безпрецедентний рівень підтримки. І я впевнений, що українські війська мають всі засоби, необхідні для того, щоб повернути окуповані землі", – підкреслив генсек Альянсу.
Столтенберг зауважив, що на різних етапах повномасштабного вторгнення Росії підтримка України змінювалась – від легкого протитанкового озброєння до сучасних систем протиповітряної оборони, бронетехніки й важких бойових танків.
"І я вітаю нещодавні заяви членів Альянсу про надання крилатих ракет і навчання українських пілотів користуватися західними винищувачами", – зазначив він, додавши про необхідність продовжувати підтримку Києва як зараз, так і в довгостроковій перспективі.
Генсек НАТО нагадав і про саміт у Вільнюсі, де, як він очікує, буде ухвалена нова стратегічна багаторічна програма допомоги Києву.
Раніше Столтенберг висловив переконання, що Захід підтримуватиме Україну у війні стільки, скільки буде потрібно, і ця підтримка не похитнеться навіть у разі затягування розв’язаної Росією війни.