Посол Франції в Україні прибув із візитом до Ізюму Харківської області

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прибув із візитом до міста Ізюм Харківської області, яке з березня по вересень 2022 року перебувало під російською окупацією, повідомляє Європейська правда.

Про це посол повідомив у Twitter.

Французький дипломат нагадав, що вже був в Ізюмі незабаром після його деокупації, коли там почали виявляти масові поховання – зокрема й за участі французьких слідчих.

.@Franceenukraine de nouveau à #Izioum ville martyrisée durant les mois de l'occupation ???????? l'an passé. Retour sur les lieux tragiques où furent ensevelies les victimes ????????. Rappel que la lutte contre l'impunité des crimes de guerre ???????? est une priorité ????????. Ne pas oublier. ???????????????? https://t.co/HoF7Ckkp34 pic.twitter.com/K6g84MIJIe — Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 18, 2023

"Ізюм поступово повертається до життя, незважаючи на пережиті страждання" , – зазначив де Понсен, відзначивши "дивовижну стійкість мешканців" міста.

#Izium malgré les souffrances endurées revit progressivement. Merci au Maire et à S. Masselskyi, Chef de l’Administration militaire pour leur acceuil. Visite de l’Hôpital municipal durement touché et de la place centrale en rénovation. Magnifique résilience des habitants. ???????????????? https://t.co/Wp73faKvmZ pic.twitter.com/V78A2DhqBu — Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 18, 2023

Посол не уточнив, коли саме він відвідав Ізюм, не повідомляла про його візит і міська влада. Водночас голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в четвер повідомив про візит Етьєна де Понсена до Слов'янська й Краматорська.

Раніше у травні посол Франції відвідував місто Умань, яке постраждало від російського ракетного удару, та Кривий Ріг Дніпропетровської області.