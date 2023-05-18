Посол Франції в Україні прибув із візитом до Ізюму Харківської області
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прибув із візитом до міста Ізюм Харківської області, яке з березня по вересень 2022 року перебувало під російською окупацією, повідомляє Європейська правда.
Про це посол повідомив у Twitter.
Французький дипломат нагадав, що вже був в Ізюмі незабаром після його деокупації, коли там почали виявляти масові поховання – зокрема й за участі французьких слідчих.
"Ізюм поступово повертається до життя, незважаючи на пережиті страждання", – зазначив де Понсен, відзначивши "дивовижну стійкість мешканців" міста.
Посол не уточнив, коли саме він відвідав Ізюм, не повідомляла про його візит і міська влада. Водночас голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в четвер повідомив про візит Етьєна де Понсена до Слов'янська й Краматорська.
Раніше у травні посол Франції відвідував місто Умань, яке постраждало від російського ракетного удару, та Кривий Ріг Дніпропетровської області.