Зеленський особисто відвідає саміт G7 у Японії, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський поїде до Хіросіми в Японії, щоб приєднатися до лідерів "Великої сімки", які збираються на саміт.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як пише видання, президент України полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

Такою інформацією з Bloomberg нібито поділилися люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації.

При цьому зазначається, що речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів.

Нагадаємо, раніше на Банковій допускали особистий візит президента України Володимира Зеленського на саміті G7. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква допустив, що глава держави може приїхати до Хіросіми на саміт і таке рішення залежить від ситуації на фронті.

Втім, вже пізніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт, який відбудеться 19-21 травня.