Повітряні сили: за ніч знищено 16 БПЛА та три "Калібри"

Повітряні сили вночі 19 травня знищили 19 з 22 російських "Шахедів" та 3 з 6 "Калібрів", які окупанти випустили Україною.

"Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" і "Південь" Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів" , - повідомили у ПС ЗСУ.

Окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

Всього було зафіксовано пуски 22 "Шахедів" та шести "Калібрів"