Країни G7 готуються до нових санкцій проти Росії - Білий дім

На саміті країн G7 у японській Хіросімі оголосять про запровадження нових санкцій проти Росії, повідомляє Економічна правда.

"Крім того, ми оголосимо про понад 300 нових санкцій проти фізичних, юридичних осіб, суден і літаків" , – зазначив посадовець.

Ці заходи будуть спрямовані на те, щоб зупинити можливість обходу обмежувальних заходів. Вони будуть спрямовані проти фінансових посередників, а також суб'єктів, які допомагають підтримувати розв’язану Росією війну. Це будуть санкції по всій Європі, на Близькому Сході і в Азії, додав він.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що на саміті G7 не будуть обговорювати питання повної заборони експорту в Росію, а основну увагу приділятимуть виконанню санкцій та ухиленню від них.