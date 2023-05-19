РНБО: Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн

У РНБО заявили, що президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в онлайн-режимі. До цього секретар РНБО Олексій Данилов натякав на те, що Зеленський буде в Японії особисто.

"Хто б сумнівався, що наш президент там (на саміті G7 - ред.) не буде присутнім. Ми впевнені, що наш президент перебуватиме там, де потрібно, у будь-якій точці світу, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни.