РНБО: Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн
У РНБО заявили, що президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в онлайн-режимі. До цього секретар РНБО Олексій Данилов натякав на те, що Зеленський буде в Японії особисто.
"Хто б сумнівався, що наш президент там (на саміті G7 - ред.) не буде присутнім. Ми впевнені, що наш президент перебуватиме там, де потрібно, у будь-якій точці світу, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни.
Там прийматимуться дуже важливі речі, тому саме фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою для того, щоб відстоювати саме наші інтереси - надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію щодо тих подій, які відбуваються на території нашої країни" , - заявив Данилов.