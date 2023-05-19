Британія заборонить імпорт російських алмазів та металів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону імпорту російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю в новому пакетів санкцій, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що буде заморожений експортний ринок алмазів обсягом 4 мільярди доларів.

"Санкції, запроваджувані проти Росії Великою Британією та партнерами з G7, мають чіткий і позитивний вплив щодо зменшення воєнних зусиль Путіна. Група семи залишається об’єднаною перед загрозами з боку Росії і непохитною в підтримці України" , – заявив Сунак.

Прем’єр Британії сподівається, що інші учасники саміту G7 в Японії на вихідних підтримають ці санкції.

Раніше ми писали, що торік Російська Федерація поставила алмазів на західний ринок на майже 1,5 млрд дол. 95% від цієї суми припали на покупців з Бельгії – саме в Антверпені розташований найбільший у світі діамантовий хаб.

Бельгійські гроші з продажу алмазів отримує група компаній "Алроса", яку контролює російський уряд. Група є одним з великих "гаманців", з якого фінансується війни проти України

Канада, Австралія, Нова Зеландія, США, Велика Британія та Японія ввели обмеження тільки проти керівництва "Алроса". ЄС та Швейцарія не поспішають вводити навіть особисті санкції проти директорів.

Також група підтримує обслуговування підводного човна, який носить її ім’я. Дизель-електричний човен "Алроса" входить до складу чорноморського флоту Росії та є носієм ракет "Калібр".