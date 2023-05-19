Міноборони РФ заявило про візит Шойгу на окуповані території

Очільник міністерства оборони РФ Сергій Шойгу нібито прибув на тимчасово окуповану територію Запорізької області﻿. Про це йдеться у повідомленні російського відомства, повідомляє Ділова столиця.

Там пишуть, що Шойгу "проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Запорізькому напрямку".

Військовий заслухав доповіді командувача угрупованням "Восток" і офіцерів штабу щодо "поточної обстановки, характеру дій противника і виконання російськими військами бойових завдань на основних тактичних напрямках".

Крім того, він провів нараду з командувачем угруповання, поставив командувачу і командирам завдання "продовжувати активне ведення комплексної розвідки".

Також міністр наказав забезпечити війська на фронті всім необхідним і "безпечно розміщувати особовий склад".