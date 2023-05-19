У ГУР повідомили, скільки ракет може виготовляти РФ за місяць

Росія вичерпала значний запас ракетного озброєння, але спромоглася налагодити виробництво, про що свідчать уламки збитих ракет, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький, повідомляє РБК-Україна.

"Вони мінімум двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни спроможні виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 - 35 одиниць, "Кинжалів" - дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер- М" - п'ять одиниць. Таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції" , - заявив представник ГУР.

Скибицький уточнив, що уламки збитих в Україні російських ракет свідчать про те, що ця зброя тільки-но зійшла з конвеєра – ці боєприпаси виготовили у першому кварталі 2023 року.

Розвідка вважає, що Росія тероризуватиме Україну ракетами, доки у неї вистачатиме ресурсу, тому Україні важливо продовжувати зміцнювати ППО.