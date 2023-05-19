Активісти протестують. У Грузії приземлився перший літак із РФ

До Грузії прилетів перший після чотирирічної перерви прямий рейс Москва – Тбілісі. Борт російської авіакомпанії Азімут у тбіліському аеропорту зустрічають акцією протесту, повідомляє Новое время.

Першим рейсом з Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків та громадських діячів. Серед них: голова громадської організації "Солідарність заради миру" Мераб Чікашвілі, директор грузино-російського громадського центру ім. Примакова Дмитро Лорткіпанідзе, член організації "Солідарність заради миру" Михайло Жгенті, член Соціалістичного руху Грузії Темур Піпія, керівник центру Грузинсько-російської дружби Валерій Кварацхелія, екс-депутат парламенту Грузії Темур Маісурадзе, бізнесмен Мамука Піпія. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.

Водночас в аеропорту проходить акція протесту грузинської опозиції та інших супротивників поновлення прямих авіарейсів до Росії.

До аеропорту стягнули посилені наряди правоохоронців.

Активісти зустріли рейс із протестними транспарантами, прапорами Грузії, Євросоюзу та України.

Раніше Володимир Путін зненацька скасував візовий режим для громадян Грузії, а також дозволив прямі авіарейси до країни. В Асоціації туроператорів РФ заявили, що перші рейси можуть запустити наприкінці травня.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією скасування Росією багаторічного візового режиму для громадян Грузії та заборони на авіасполучення.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає позитивною заяву Путіна про відміну віз для грузинів і поновлення авіарейсів.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав рішення Тбілісі хибною позицією та додав, що історія все розставить на свої місця.

Прес-секретар Держдепу США Ведант Пател заявив, що поновлення прямого авіасполучення між Грузією та Росією викличе занепокоєння не лише країн Заходу, а також компаній, які можуть працювати з грузинських аеропортів.

Понад 100 неурядових організацій раніше звинуватили грузинську владу у саботажі отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу через поновлення авіасполучення з Росією.