Лідери G7 оголосили про нові обмеження проти російських алмазів

"Група семи" (G7) оголосила про плани обмежити торгівлю алмазами з Росією, щоб скоротити доходи, які фінансують війну РФ проти України.﻿ Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7 в п'ятницю, в перший день триденного саміту в Хіросімі, повідомляє Українська правда.

"З метою зменшення доходів, які Росія отримує від експорту алмазів, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з метою обмеження торгівлі та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених в Росії, а також взаємодіяти з ключовими партнерами з метою забезпечення ефективного впровадження майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, у тому числі за допомогою технологій відстеження" , – сказано у заяві.

Точні деталі того, як працюватимуть санкції щодо російських алмазів, достеменно не відомі.

Згідно з джерелами в ЄС, технологія відстеження алмазів буде використана для того, щоб гарантувати, що російські алмази все ще можна буде ідентифікувати після перепродажу через інші країни, такі як Індія або Об'єднані Арабські Емірати.

В ЄС торгівля російськими алмазами вже впала приблизно на 80% через добровільні зобов'язання. Але офіційних обмежень ЄС щодо російських алмазів ще не вводив, частково через опір Бельгії.

Росія є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю та значним джерелом доходу РФ.