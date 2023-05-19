Зеленський закликав арабські країни захистити українців та мусульман

Арабські країни можуть допомогти Україні захистити своїх людей від російської агресії. Мова йде, зокрема, про мусульманську спільноту в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ президента Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав.

"Я хочу залишити цей заклик в Джидді: допоможіть захистити наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою. Зі мною тут Мустафа Джемілєв - лідер кримськотатарського народу, один з корінних народів України. Його дім - це Крим, мусульманський регіон в Україні" , - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що кримські татари першими в Україні стали жертвами репресій росіян в окупованому Криму. Зеленський закликав арабські країни сприяти повернення українців, зокрема дітей, яких депортувала Росія.

"У нас є позитивний досвід з Саудівською Аравією щодо звільнення наших людей, захоплених Росією. Ми можемо розширити цей досвід" , - заявив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії і взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Він зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом.

Після цього глава держави, за попередніми даними, поїде до Японії на саміт країн "Великої сімки".

Репресії кримськотатарського народу

Варто зазначити, що представники кримськотатарського народу були одним з перших, хто виступив проти окупації Криму росіянами, та стали жертвами репресій.

Зокрема, росіяни почали переслідувати "неугодних" кримських татар, які підтримують Україну. Так, нещодавно після обшуків затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

Також в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва. Його родину вивезли силою.