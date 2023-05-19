У ЗСУ підтвердили, що перехоплюють ініціативу на Бахмутському напрямку

Збройні сили України перехоплюють ініціативу на Бахмутському напрямку та намагаються контратакувати, за цю добу ЗСУ просунулись на відстань до 500 м, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин.

На питання, чи правдиве твердження Американського інституту вивчення війни щодо перехоплення Україною ініціативи під Бахмутом, Череватий відповів:

"Ситуація дуже важка на цьому напрямку, але контрольована. Ми бачимо наміри ворога, прогнозуємо їх, упереджуємо. Можна сказати, що так – є певний, скажімо, елемент того, що ми перехоплюємо у них ініціативу і намагаємося контратакувати".

Череватий додав, що Бахмут залишається пріоритетною ціллю ворога. За цю добу відбулося 10 боєзіткнень, 477 разів ворог влучав по українських позиціях, здійснив 9 авіанальотів. 141 окупанта було знищено, 220 зазнали поранень, один потрапив у полон.

"Ворог продовжує проводити штурми безпосередньо у самому місті. Наші підрозділи там де є можливість також тиснуть на ворога і продовжують просування по території. Зокрема, за цю добу на різних напрямках до 500 метрів вдалося пройти нашим захисникам.