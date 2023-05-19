ОВА: Росія обстріляла Сумську область, загинули троє енергетиків
Російські окупанти в п’ятницю, 19 травня, обстріляли Сумську область. У результаті загинули троє енергетиків, які оглядали лінії електропередачі, повідомляє Новое время.
Сумська ОВА в Telegram повідомляє, що окупанти обстріляли Юнаківську громаду приблизно опівдні.
"Сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи! Обставини загибелі людей з’ясовуються", — йдеться в повідомленні.
У Міненерго уточнили, що в Сумській області під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків.
"Під час огляду повітряної лінії 35 кВ „Юнаківка — Велика Рибиця“ загинули троє працівників АТ „Сумиобленерго“. Обставини з`ясовуються. У районі тривають бойові дії", — йдеться в повідомленні в Telegram.