ОВА: Росія обстріляла Сумську область, загинули троє енергетиків

Російські окупанти в п’ятницю, 19 травня, обстріляли Сумську область. У результаті загинули троє енергетиків, які оглядали лінії електропередачі, повідомляє Новое время.

Сумська ОВА в Telegram повідомляє, що окупанти обстріляли Юнаківську громаду приблизно опівдні.

"Сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи! Обставини загибелі людей з’ясовуються" , — йдеться в повідомленні.

У Міненерго уточнили, що в Сумській області під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків.