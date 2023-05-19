Ігнат: ЗРК Patriot уже працює і захищатиме Україну й надалі

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у п’ятницю, 19 травня, повідомив, що система ППО Patriot уже працює і захищатиме Україну й надалі, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону Ігнат нагадав, що ЗРК це не одна машина, а велика кількість техніки, яка працює в комплексі.

"Це радіолокаційна станція, радар, командний пункт і пускові установки, яких один дивізіон може мати до восьми. Це все розосереджене по різних локаціях" , — сказав він.

Спікер зазначив, що російські вкидання про знищення системи Patriot потрібні самим росіянам, щоб показати так звану «міць» своєї зброї.

"Хочу запевнити, що з Patriot усе гаразд. Ну так, це війна, іноді може потріпати з боку. Але, я думаю, все вже працює і Patriot захищатиме і далі нас" , — наголосив він.

У ніч на 16 травня Росія масовано атакувала Україну з північного, південного та східного напрямків ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

За даними Генштабу, захисники України знищили всі ворожі ракети: шість аеробалістичних ракет Кинджал, дев’ять крилатих ракет Калібр і десять ракет наземного базування (С-400, Іскандер-М).

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела серед американських чиновників повідомив, що ЗРК Patriot зазнав незначних пошкоджень двох компонентів, але продовжував роботу.

Напередодні заступниця речниці Міністерства оборони США Сабріна Сінг заявила, що пошкоджений унаслідок російської атаки зенітно-ракетний комплекс Patriot відремонтували, він повністю відновлений і в робочому стані.