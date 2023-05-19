США оголосили про нові експортні обмеження проти РФ та Білорусі

Сполучені Штати Америки оголосили про нові експортні обмеження проти Росії та Білорусі. Тепер у ці країни буде заборонено ввозити телефони, диктофони та побутову техніку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова Бюро промисловості та безпеки США.

"Додаткові 1224 промислових вироби, додані до списку, тепер потребуватимуть ліцензії на експорт або реекспорт і передачу в межах Росії та Білорусі" , - йдеться в документі відомства.

До списку заходів експортного контролю додано інструменти та електроприлади, фотопапір та інші паперові вироби, фарби, тканини, човни і пасажирський транспорт, обладнання для харчової промисловості.

Також США ввели заборону на ввезення в РФ низки телефонів, диктофонів, мікрофонів і побутової техніки. Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо підприємств російської оборонної промисловості. Йдеться про НВП "Прима", НВО "Іжевські безпілотні системи", компанії "Стрела", "Роствертол".

Під нові обмеження потрапили Брянський автомобільний завод, автозавод "Урал", Уральський завод цивільної авіації та Улан-Уденський авіаційний завод

Щодо цих підприємств запроваджено додаткові вимоги для угод з експорту, реекспорту і трансферу за участю внесених до чорного списку підприємств.

Що таке експортне обмеження

Це обмеження на вивезення (експорт) товару в певну країну урядом. Такі обмеження можуть накладатися в разі необхідності обмежити поширення військових або подвійних технологій.

Спроби Росії обійти санкції

Минулого року росіянин у США почав допомагати авіакомпанії РФ і постачав необхідні запчастини в обхід санкцій. Чоловіка та його спільника затримали правоохоронні органи США.

Нещодавно стало відомо, що європейські компанії постачають товари російським фірмам, які забезпечують армію РФ мікросхемами для ракет, бронежилетами та двигунами для бойових кораблів.

Раніше Білий дім повідомляв, що на саміті "Великої сімки" у Японії США обіцяють продемонструвати нові кроки для економічної ізоляції РФ та послаблення спроможності країни-агресора вести війну проти України.

До цього Великобританія запровадила нові санкції проти 86 росіян і компаній. До списку увійшли "Росбанк" та "Тінькофф Банк".