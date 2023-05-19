Кабмін затвердив план підготовки до наступного опалювального сезону
Кабінет міністрів затвердив План підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років та рішення про створення штабу з підготовки об’єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими, повідомляє Економічна правда.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Один із пріоритетів відновлення – енергетика. Вже зараз готуємося до наступної зими.
Тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів. Не просто ремонтуємо, а модернізуємо. Наша мета - убезпечитись від російських атак. Росія не відмовиться від тероризму, але в наших силах звести його наслідки до мінімуму. Для цього акумулюємо допомогу партнерів, робимо запаси ремонтного обладнання, децентралізуємо систему за допомогою об’єктів малої генерації. Щодня стаємо сильнішими", - заявив прем'єр.
Також встановили алгоритм проходження процедур для початку ремонтів енергооб’єктів.
"Йдеться про взаємодію операторів критичної інфраструктури, міністерств, Агентства відновлення та ОВА. Все буде відбуватися швидко, щоб встигнути до наступного осінньо-зимового періоду", - додав Шмигаль.