Кабмін затвердив план підготовки до наступного опалювального сезону

Кабінет міністрів затвердив План підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років та рішення про створення штабу з підготовки об’єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Один із пріоритетів відновлення – енергетика. Вже зараз готуємося до наступної зими.

Тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів. Не просто ремонтуємо, а модернізуємо. Наша мета - убезпечитись від російських атак. Росія не відмовиться від тероризму, але в наших силах звести його наслідки до мінімуму. Для цього акумулюємо допомогу партнерів, робимо запаси ремонтного обладнання, децентралізуємо систему за допомогою об’єктів малої генерації. Щодня стаємо сильнішими", - заявив прем'єр.

Також встановили алгоритм проходження процедур для початку ремонтів енергооб’єктів.