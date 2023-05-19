Маляр: Росіяни перекинули під Бахмут ще кілька тисяч окупантів

Російські загарбники перекинули на бахмутський напрямок ще декілька тисяч окупантів, тривають дуже важкі бої. Українські захисники дещо знизили темпи просування, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої.

Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів.

Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати".

За словами Маляр, у Бахмуті окупанти перетворюють будівлі на попіл.

"Росіяни залишають у місті лише фундамент, який неможливо обороняти.

Разом з тим, українські війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак".

Заступниця міністра додала, що у передмісті Бахмута 19 травня темпи просування захисників дещо знизились.

"Водночас, ворогу не вдається повернути втрачені позиції. Українські воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку".

Маляр наголошує, що оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує: