Єрмак: Зеленський поїде на саміт G7 у Японії та зустрінеться з Байденом

Єрмак: Зеленський поїде на саміт G7 у Японії та зустрінеться з Байденом
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії. Там він планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі національного телемарафону.

"Повідомлення президента Байдена (президент США під час саміту G7 сказав, що Вашингтон підтримує зусилля союзників й партнерів щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16 - ред.), з яким президент буде зустрічатися найближчими днями, і я думаю, що в деталях буде проговорювати не лише ці питання, але й багато інших питань", - сказав Єрмак.

У керівника Офісу президента запитали, чи може він підтвердити той факт, що Зеленський таки особисто відвідає саміт G7 у Японії.

"Так, я можу це підтвердити", - відповів Єрмак.

Візит Зеленського на саміт G7 у Японії

Як повідомила низка західних ЗМІ, президент Володимир Зеленський особисто візьме участь у зустрічі лідерів G7 і прибуде на саміт вже завтра.

Також з'явилась інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7. Це перша особиста зустріч двох лідерів з початку повномасштабної війни в Україні.

В Японії у місті Хіросіма сьогодні стартував 49-й саміт лідерів "Групи семи". Учасники саміту вже оголосили про нові санкції проти РФ.

Сьогодні президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Саудівської Аравії. Там він виступив на саміті Ліги арабських держав.

Новини

Популярні теми форуму

analytics