Залужний і Міллі обговорили збиття російських "Кинжалів" за допомогою Patriot

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише його Telegram-канал.

Під час розмови військові обговорили обстановку на основних напрямках фронту в Україні.

Окрім цього Залужний розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал".

"Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба" , - пише Залужний.

За його словами, було обговорено необхідность постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів для українських військових.

Атака ракетами "Кинжал"

Раніше повідомлялось, що українські військові могли вперше збити ракету "Кинджал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Також в ніч на 16 травня росіяни знову атакували Україну "Кинжалами". Тоді сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

Заяви росіян про "знищення" Patriot

Нагадаємо, 16 травня в Міноборони РФ заявили, що нібито ракетою "Кинджал" знищили систему Patriot у Києві. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію, пояснивши, що одна ракета не може цього зробити.

Проте у Пентагоні зазначили, що ЗРК Patriot все ж був пошкоджений внаслідок ракетної атаки. Систему ППО швидко полагодили і відновили її роботу.