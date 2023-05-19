Маляр: У Мар'їнці бої у центрі міста, ворог концентрується на флангах
У Мар'їнці ворог просунувся в місті, бої йшли фактично в центрі, але стикнувшись з опором, ворог спрямував зусилля на фланги на півночі і півдні. На Авдіївському напрямку ворог намагається захопити місто, повідомляє Українська правда.
По це повiдомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Найгарячіше зараз на трьох напрямках - Авдіївський, Мар'їнський, Бахмутський.
Авдіївський і Мар'їнський – "Таврійський напрямок". Це зона відповідальності генерала Тарнавського.
Там зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіївку та Мар‘їнку.
На Авдіївському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто. Але наші бійці стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку.
У Мар'їнці ворог просунувся у місто, йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста - на півночі і півдні".
За словами Маляр, ворог несе значні втрати на цих напрямках – як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється.